Кадиров та Тіматі погрожували артистам: до чого тут Потап

Російський пропутінський репер Тіматі та очільник Чечні Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ

Співачка Оля Полякова дала велике інтерв’ю блогеру Дмитру Гордону. В ньому, зокрема, артистка висловилась про репера Потапа. При цьому вона згадала одних з найголовніших путіністів.

Відео доступне для перегляду на YouTube-каналі "В гостях у Гордона".

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Припущення про залякування Потапа

Гордон запитав у співачки, чому навколо Потапа стільки хейту. Репера цькували в соцмережах за перебування за кордоном, потім вийшов невдалий трек "Волонтер". Згодом прогриміли чутки про зради, розлучення і одіозні відео в соцмережах, на яких той, зокрема, співав під душем в одязі.

"Я Льоші (справжнє ім’я Потапа. — Ред.) казала при особистій зустрічі, що він великий, сильний чоловік та артист, заслужений! І люди йому не вибачили, що він довго був за кордоном. Хоча в Олексія з перших днів війни був найінформативніший блог в Instagram. Це було дуже круто, а потім щось сталося, і в мене є підозра, що його налякали. Деяким артистам дзвонили Тіматі з Кадировим і погрожували, як вони вміють: смертю, вбивством рідних, казали "знайдемо у будь-якій точці світу і поріжемо на міха", — зізналась Полякова.

Оля зазначила, що вона особисто знає двох артистів, яким дзвонили репер та очільник Чечні. Полякова не стала називати їхні імена. Також вона на уточнювальне запитання про Потапа, чи дзвонили йому путіністи, не відповіла конкретно, сказавши що не знає.

"Ці артисти не злякалися і продовжили робити свою роботу, а деякі замовчали. Я абсолютно впевнена, що у будь-якої людини є право на страх. Люди різні і у них різне почуття самозбереження", — підсумувала Полякова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Полякова прокоментувала свій виступ на скандальному весіллі ексчиновників у Львові. Також ми розповідали, що Полякова шокувала наслідками невдалої лікарської процедури.