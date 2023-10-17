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Кадыров и Тимати угрожали артистам: при чем здесь Потап

17 октября 2023 07:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Кадыров и Тимати угрожали артистам: при чем здесь Потап
Российский пропутинский рэпер Тимати и глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певица Оля Полякова дала большое интервью блогеру Дмитрию Гордону. В нем, в частности, артистка высказалась о рэпере Потапе. При этом она вспомнила одних из самых главных путинистов.

Видео доступно для просмотра на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

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Гордон спросил певицу, почему вокруг Потапа столько хейта. Рэпера травили в соцсетях за пребывание за границей, затем вышел неудачный трек "Волонтер". Впоследствии прогремели слухи об изменах, разводах и одиозные видео в соцсетях, на которых тот, в частности, пел под душем в одежде.

"Я Леше (настоящее имя Потапа. — Ред.) говорила при личной встрече, что он большой, сильный мужчина и артист, заслуженный! И люди ему не простили, что он долго был за границей. Хотя у Алексея с первых дней войны был самый информативный блог в Instagram. Это было очень круто, а потом что-то случилось, и у меня есть подозрение, что его испугали. Некоторым артистам звонили Тимати с Кадыровым и угрожали, как они умеют: смертью, убийством родных, говорили "найдем в любой точке мира и порежем на мешки", призналась Полякова.

Оля отметила, что она лично знает двух артистов, которым звонили рэпер и руководитель Чечни. Полякова не стала называть их имена. Также она на уточняющий вопрос о Потапе, звонили ли ему путинисты, не ответила конкретно, сказав, что не знает.

"Эти артисты не испугались и продолжили делать свою работу, а некоторые замолчали. Я абсолютно уверена, что у любого человека есть право на страх. Люди разные и у них разное чувство самосохранения", — подытожила Полякова.

Напомним, ранее мы писали, что Полякова прокомментировала свое выступление на скандальной свадьбе экс-чиновников во Львове. Также мы рассказывали, что Полякова шокировала последствия неудачной врачебной процедуры.

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