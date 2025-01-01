З'явились перші кадри з третього сезону "Гри в кальмара" — відео

Один з героїв серіалу "Гра в кальмара". Фото: Instagram/squidgamenetflix

Напередодні Нового року, 26 грудня, вийшов другий сезон популярного корейського серіалу "Гра в кальмара". Не встигли ще всі шанувальники шоу подивитися всі сім епізодів, як стримінгова компанія Netflix оприлюднила тізер майбутнього третього сезону.

Відповідне відео з’явилось в соцмережах Netflix.

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В тізері показана нова лялька на ім'я Чхоль Су (хлопчик). Вона склала компанію ляльці Ен Хі з випробування "Тихіше їдеш — далі будеш". За словами творця шоу Хвана Дон Хьока, обидва механічні персонажі стануть ключовими елементами найнапруженішого випробування, яке чекає на гравців у новому сезоні.

Нові епізоди очікуються вже цього року. Точнішої дати поки немає. Раніше Хван Дон Хьок натякав, що продовження, ймовірно, вийде влітку чи восени. Netflix підтвердив, що цей сезон стане фіналом історії. Зазначимо, що перший сезон, зазначимо, з’явився в вересні 2021 року.

Щодо другого сезону, то за перший тиждень після старту шоу посіло перше місце одразу у 92 країнах. "Гра в кальмара" набрала 68 мільйонів переглядів за сім днів, що є рекордом для оригінальних серіалів стримінгової платформи за такий короткий термін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що критики захейтили другий сезон "Гри в кальмара". Також ми розповідали, що в Google презентували гру за мотивами "Гри в кальмара".