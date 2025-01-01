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Кадры будущего сезона "Игры в кальмара" от Netflix — видео

1 января 2025 21:15
Евгений Берестюк - Редактор
Появились первые кадры из третьего сезона "Игры в кальмара" — видео
Один из героев сериала "Игра в кальмара". Фото: Instagram/squidgamenetflix
Евгений Берестюк - Редактор

В канун Нового года, 26 декабря, вышел второй сезон популярного корейского сериала "Игра в кальмара". Не успели еще все поклонники шоу посмотреть все семь эпизодов, как стриминговая компания Netflix обнародовала тизер будущего третьего сезона.

Соответствующее видео появилось в соцсетях Netflix.

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В тизере показана новая кукла по имени Чхоль Су (мальчик). Она составила компанию кукле Эн Хи с испытания "Тихее едешь — дальше будешь". По словам создателя шоу Хвана Дон Хекка, оба механических персонажа станут ключевыми элементами самого напряженного испытания, которое ждет игроков в новом сезоне.

Новые эпизоды ожидаются уже в этом году. Более точной даты пока нет. Ранее Хван Дон Хек намекал, что продолжение, вероятно, выйдет летом или осенью. Netflix подтвердил, что этот сезон станет финалом истории. Отметим, что первый сезон появился в сентябре 2021 года.

Что касается второго сезона, то за первую неделю после старта шоу заняло первое место сразу в 92 странах. "Игра в кальмара" набрала 68 миллионов просмотров за семь дней, что является рекордом для оригинальных сериалов стриминговой платформы за столь короткий срок.

Напомним, ранее мы писали, что критики захейтили второй сезон "Игры в кальмара". Также мы рассказывали, что в Google презентовали игру по мотивам "Игры в кальмара".

сериал Netflix шоу видео Игра в кальмара

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