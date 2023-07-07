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Кайлі Дженнер придбала кухонний сервіз українського бренду

7 липня 2023 14:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кайлі Дженнер придбала кухонний сервіз українського бренду
Американська світська левиця та бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: Instagram/kyliejenner
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Найбагатша серед сестричок Кардаш’ян, американська світська левиця та бізнесвумен Кайлі Дженнер, придбала кухонний сервіз від українського бренду. Вона показала його на свою 395 млн аудиторію в Instagram.

Про це повідомляє Telegram канал "Культурна Прачечна".

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25-річна Кайлі, її родина, друзі та близькі куштують їжу з сервізу українського бренду Gunia project. На столі зірки опинився набір із колекції Indigo ceramic, вартість однієї тарілки сягає 105 доларів (3900 грн). Це ручна робота. Розписи натхненні орнаментами українських рушників.

Скриншот: Instagram/kyliejenner
Скриншот: сайт Gunia Project

Співзасновниця бренду Марія Гаврилюк відреагувала на вибір американської суперзірки. "Додаткова радість, що весь сет Кайлі купила, а ми про це дізнались зі сторіз", — написала вона у своєму Instagram.

Про бренд

Gunia Project розпочався як хобі Каменської (Наталія Каменська та Марія Гаврилюк — засновниці компанії), яка мріяла створити бренд надзвичайних речей. Разом із подругами вона привезла з Карпат гуні — гуцульський верхній одяг із валяної вовни. 

Пізніше, надихнувшись рушниками з музею Гончара, Каменська та Гаврилюк зробили першу колекцію шовкових хусток. 2019 року захоплення перетворилося на бренд.  

До початку повномасштабної війни до Gunia Project часто зверталися дипломатичні місії. Наприклад, Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська подарували різдвяний посуд для куті Папі Римському. 

Президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та Папа Римський Франциск. Фото: Instagram/gunia_project

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт поставили крапку у своїх стосунках. Також ми розповідали, що Кайлі Дженнер втратила титул найпопулярнішої жінки в Instagram.

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