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Кайли Дженнер приобрела кухонный сервиз украинского бренда

7 июля 2023 14:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Кайли Дженнер приобрела кухонный сервиз украинского бренда
Американская светская львица и бизнесвумэн Кайли Дженнер. Фото: Instagram/kyliejenner
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Самая богатая среди сестричек Кардашьян, американская светская львица и бизнесвумен Кайли Дженнер, приобрела кухонный сервиз от украинского бренда. Она показала его на свою 395 млн аудиторию в Instagram.

Об этом сообщает Telegram канал "Культурна Прачечна".

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25-летняя Кайли, ее семья, друзья и близкие отведывают еду из сервиза украинского бренда Gunia project. На столе звезды оказался набор из коллекции Indigo ceramic, стоимость одной тарелки составляет 105 долларов (3900 грн). Это ручная работа. Росписи вдохновлены орнаментами украинских платков.

Скриншот: Instagram/kyliejenner
Скриншот: сайт Gunia Project

Соучредитель бренда Мария Гаврилюк отреагировала на выбор американской суперзвезды. "Дополнительная радость, что весь сет Кайли купила, а мы об этом узнали из сториз", — написала она в своем Instagram.

О бренде

Gunia Project начался как хобби Каменской (Наталья Каменская и Мария Гаврилюк — основательницы компании), мечтавшей создать бренд чрезвычайных вещей. Вместе с подругами она привезла из Карпат гунни — верхнюю гуцульскую одежду из валяной шерсти.

Позже, вдохновившись полотенцами из музея Гончара, Каменская и Гаврилюк сделали первую коллекцию шелковых платков. В 2019 году увлечение превратилось в бренд.

До начала полномасштабной войны в Gunia Project часто обращались дипломатические миссии. К примеру, Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская подарили рождественскую посуду для кутьи Папе Римскому.

Президент Украины Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская и Папа Римский Франциск. Фото: Instagram/gunia_project

Напомним, ранее мы писали, что Кайли Дженнер и Тревис Скотт поставили точку в своих отношениях. Также мы рассказывали, что Кайли Дженнер утратила титул самой популярной женщины в Instagram.

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