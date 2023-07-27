Кайли Дженнер рассказала, хочет ли она, чтобы ее пятилетняя дочь делала пластику в будущем

Светская львица и бизнесвумен Кайли Дженнер. Фото: Instagram/kyliejenner

Самая молодая и богатая среди сестричек Кардашьян, светская львица, бизнесвумен Кайли Дженнер призналась, что в 19 лет делала пластику груди. В откровенном разговоре она вспомнила и свою дочь Сторми, и прокомментировала ее возможные будущие хирургические операции.

Об этом сообщает издание Just Jared.

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Во время финала третьего сезона обновленного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", 25-летняя звезда призналась, что в 2017-м увеличила грудь. Это произошло еще до рождения первенца Сторми.

"Я не думала, что у меня будет ребенок, когда мне будет 20. Поэтому грудь тогда еще заживала после операции. У меня была хорошая естественная своя. Просто хотелось идеального размера. Все же я бы рекомендовала всем, кто думает о пластической операции, подождать детей", — рассказала Кайли.

Светская львица и бизнесвумен Кайли Дженнер. Фото: Instagram/kyliejenner

Оглядываясь в прошлое, Дженнер призналась, что сожалеет о том, что ей увеличили грудь. Кайли, которая также мама 17-месячного сына Айра, объяснила, что ее взгляд на любовь к себе изменился после того, как она стала мамой. Звезда реалити-шоу отметила, что была бы очень расстроена, если бы ее дочь в будущем тоже изменила форму груди с помощью пластической хирургии.

"Я была бы убита горем, если бы она захотела переделать свое тело в 19 лет. Она самая красивая на свете. Я хочу быть лучшей мамой и лучшим примером для нее. И мне просто хотелось бы, например, быть ею и сделать все по-другому", — подытожила 25-летняя звезда.

Кайли Дженнер с дочерью Сторми. Фото: Instagram/kyliejenner

Напомним, ранее мы писали, что Кайли Дженнер показала себя в старости с помощью специального фильтра. Также мы рассказывали, что Кайли Дженнер приобрела кухонный сервиз украинского бренда.