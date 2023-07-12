Найбагатша серед сестер Кардаш'ян Кайлі Дженнер показала себе в старості: її реакція

Світська левиця та бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: Instagram/kyliejenner

Знаменитості часто використовують фільтри у соцмережах аби мати вигляд на всі 100 відсотків. Втім, інколи бувають виключення. В мережі в тренді фільтр старіння, і ним вже скористались деякі зірки. Серед них актор, музикант Джаред Лето та зірка реаліті-шоу "Сімейка Кардаш’ян", бізнесвумен Кайлі Дженнер. Остання опублікувала відео у соцмережі, яке вже набрало 60 млн переглядів та жваві обговорення в коментарях.

Ролик доступний для перегляду в TikTok Дженнер.

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Наймолодша серед сестер Кардаш’ян першою в зірковій родині вирішила приміряти фільтр старіння. 25-річна Кайлі показала, як вона, на думку розробників, буде виглядати в далекому майбутньому.

На відео Дженнер була небагатослівною. Вона заявила, що їй не подобається власне зображення в старості. В коментарях як завжди понеслося: хтось оцінив гумор та самоіронію мільярдерки, а хтось почав хейтити світську левицю, мовляв, їй не слід бідкатися. На думку користувачів соцмереж, Кайлі зробила вже не одну пластичну операцію і з її фінансовими можливостями зможе зберегти молодий вигляд ще багато років.

Вдвічі старший за Кайлі, 51-річний музикант та актор Джаред Лето також поділився з шанувальниками відео з використанням фільтра старіння. Шанувальники вічно молодої зірки зауважили в коментарях, що так він виглядатиме в 100 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кайлі Дженнер придбала кухонний сервіз українського бренду. Також ми розповідали, що Кайлі Дженнер втратила титул найпопулярнішої жінки в Instagram.