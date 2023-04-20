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Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе: новые подробности звездного романа

20 апреля 2023 14:51
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе: новые подробности звездного романа
Актер Тимоти Шаламе и модель Кайли Дженнер. Фото: коллаж Новини.LIVE
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова

Кайли Дженнер, которая до сих пор не может продать дом , в котором жила вместе со своим бывшим, все чаще наведывается в гости к Тимоти Шаламе.

Источник Entertainment Tonight сообщает, что сейчас пара находится в свободных отношениях и просто любит проводить время вместе.

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Несмотря на множество слухов о том, что история Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе – это просто очередная удачная выдумка матери девушки, Крис Дженер, которую считают гением маркетинга, пара продолжает встречаться.

Инсайдеры говорят, что 25-летней Кайли просто нравится проводить время в компании 27-летнего Шаламе и наблюдать за тем, к чему это может привести.

Кайли Дженнер. Фото: Instagram/kyliejenner

"Кайли чувствует, что для нее эти отношения кардинально отличаются от предыдущих. Это что-то новое и увлекательное, от чего она получает удовольствие" , - уверяет окружение пары.

Напомним, что Кайли Дженнер разошлась со своим бойфрендом Тревисом Скоттом, от которого родила двоих детей, в начале этого года. Пара несколько раз пыталась реанимировать отношения, но, похоже, что Кайли больше не планирует возвращаться к прежнему.

Кайли Дженнер с сыном Эйром. Фото: Instagram/kyliejenner

Тимоти Шаламе также известен своими звездными романами. В его списке Лурдес Леон (дочь Мадонны), Лили-Роуз Депп (дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради) и мексиканская актриса Эйса Гонсалес.

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