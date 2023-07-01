Кайли Дженнер и Тревис Скотт поставили точку в своих отношениях

Кайли Дженнер и Тревис Скотт. Фото: INSTAGRAM/KYLIE JENNER

Бизнесвумен, звезда реалити-шоу Кайли Дженнер окончательно разбежалась с отцом своих детей, Трэвисом Скоттом. Пара больше не будет пытаться спасти свои отношения.

Об этом пишет TMZ.

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Кайли Дженнер и Трэвис Скотт не намерены строить семью. Их дети: Сторми и Эйр, как всегда продолжат жить с Кайли, но и будут встречаться с отцом.

Кайли Дженнер с сыном от Трэвиса Скотта. Фото: INSTAGRAM/KYLIE JENNER

В начале лета поклонники пары предположили, что Кайли и Трэвис снова сошлись, когда их заметили на выпускном Сторми. Но звездные родители воссоединились только для того, чтобы поддержать дочь. Трэвис сейчас ни с кем не встречается. Кайли тоже не замечали в компании другого мужчины.

В 2023 году сестра Ким Кардашьян Кайли заняла 38 место в рейтинге самых богатых женщин, имея 680 миллионов долларов. Ким Кардаш'ян опередила младшую сестру, поднявшись на 21 место с состоянием в 1.2 миллиарда долларов.

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