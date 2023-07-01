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Кайли Дженнер и Трэвис Скотт поставили точку в своих отношениях, — СМИ

1 июля 2023 15:38
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кайли Дженнер и Тревис Скотт поставили точку в своих отношениях
Кайли Дженнер и Тревис Скотт. Фото: INSTAGRAM/KYLIE JENNER
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Бизнесвумен, звезда реалити-шоу Кайли Дженнер окончательно разбежалась с отцом своих детей, Трэвисом Скоттом. Пара больше не будет пытаться спасти свои отношения.

Об этом пишет TMZ.

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Кайли Дженнер и Трэвис Скотт не намерены строить семью. Их дети: Сторми и Эйр, как всегда продолжат жить с Кайли, но и будут встречаться с отцом.

 

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Кайли Дженнер с сыном от Трэвиса Скотта. Фото: INSTAGRAM/KYLIE JENNER

В начале лета поклонники пары предположили, что Кайли и Трэвис снова сошлись, когда их заметили на выпускном Сторми. Но звездные родители воссоединились только для того, чтобы поддержать дочь. Трэвис сейчас ни с кем не встречается. Кайли тоже не замечали в компании другого мужчины.

В 2023 году сестра Ким Кардашьян Кайли заняла 38 место в рейтинге самых богатых женщин, имея 680 миллионов долларов. Ким Кардаш'ян опередила младшую сестру, поднявшись на 21 место с состоянием в 1.2 миллиарда долларов.

Напомним, ресторатор, телеведущий, а сейчас защитник Украины Даниэл Салем шокировал заявлением о разводе с супругой Мариной. Они были вместе 17 лет. Бывшие возлюбленные воспитывают восьмилетнюю дочь Санта-Луну.

Ранее стало известно, что блогер Даша Квиткова официально развелась с шоуменом Никитой Добрыниным.

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