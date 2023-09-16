Пишнотіла Ешла Грем показала фотосесію у золотому корсеті

Модель Ешлі Грем. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель Ешлі Грем взяла участь у показі дизайнера Harris Reed. Зірка приміряла ефектну сукню, яка підкреслила її пишні форми корсетом.

Фото Ешлі опублікувала у своєму Instagram.

Читайте також:

Розкішна модель plus-size

Модель Ешлі Грем вийшла на подіум під час показу нової колекції дизайнера Harris Reed, який також є креативним директором французького модного бренду Nina Ricci.

Модель Ешлі Грем. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель Ешлі Грем. Фото: instagram.com/ashleygraham/

На відео та фото, якими поділилася Грем, вона позує в чорній вечірній сукні, оздобленій корсетом із золотими блискітками. Образ доповнили масивні чоботи, довгий шлейф та яскравий макіяж, який зірці зробили за 30 хвилин.

Грем нещодавно розповіла про те, як її ганьбили за форми, коли вона почала працювати моделлю в підлітковому віці.

"Один із перших фотографів, з якими я працювала, сказав моїй матері: "Якби Ешлі схудла й змінила розмір з 12 на 6, вона могла б працювати весь час". Мені тоді було 12 років. Я можу уявити, як молоді дівчата ставляться до соціальних мереж сьогодні", — поділилася зірка.

Ешлі заявила, що її завжди влаштовували її розміри, особливо в молоді роки.

Нагадаємо, ми розповідали про яскраві виходи зірок на Vogue World Show.

Раніше ми писали про найсміливіші образи гостей премії MTV Video Music Award 2023.