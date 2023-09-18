Кайли Миноуг и жена "Бонда" посетили модный показ Burberry

Певица Кайли Монуг. Фото: Reuters

В Лондоне прошел модный показ бренда Burberry. Звездные гости позировали на красной дорожке в стильной одежде.

Об этом пишет Daily Mail.

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Новая коллекция Burberry

Роузи Хантингтон-Уайтли и ее жених Джейсон Стэтхэм, певица Кайли Миноуг, актриса и жена исполнителя роли Джеймса Бонда Дэниела Крейга, Рэйчел Уайз, Наоми Кэмпбелл и многие другие знаменитости посетили показ мод в Лондоне на Хайбери Филдс. Неделя моды в Лондоне 2023 года пройдет с 15 по 19 сентября, на которой будет представлена как мужская, так и женская одежда.

Певица Кайли Моноуг. Фото: Reuters

Жена Дэниела Крейга, актриса Рэйчел Вайз. Фото: Reuters

Модель Наоми Кемпбелл. Фото: Reuters

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм. Фото: Reuters

Новая коллекция Burberry. Фото: Reuters

Новая коллекция Burberry. Фото: Reuters

Новая коллекция Burberry. Фото: Reuters

Коллекция модного бренда, который так любят и голливудские звезды и монаршие особы, в этом году радовала яркими цветами, принтами и традиционными тренчами.

Ранее модель Эшли Грэм приняла участие в показе дизайнера Harris Reed. Звезда примеряла эффектное платье, подчеркнувшее его пышные формы корсетом. Модель позировала в черном вечернем платье, украшенном корсетом с золотыми блестками. Образ дополнили массивные сапоги, длинный шлейф и яркий макияж, который звезде сделали за 30 минут.

Напомним, Ким Кардашьян, Сальма Хайек и Оливия Уайлд сияли на красной дорожке 2-й ежегодной гала-ужина Caring For Women в Нью-Йорке. Голливудские дивы поразили своими элегантными образами.