Стильна Кейт Вінслет, яскрава принцеса та оголена акторка: яскраві виходи зірок на Vogue World Show

Акторка Сієна Міллер. Фото: Reuters

У Королівському театрі Друрі-Лейн відбувся другий щорічний захід Vogue World. Івент приурочений до відкриття Лондонського тижня моди, який відбудеться у столиці Великої Британії з 14 по 19 вересня.

Про це пише Daily Mail.

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На червоній доріжці фешн-події зібралися відомі особистості: Сієнна Міллер, Кейт Вінслет, принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці, принцеса Євгенія, Джаред Лєто та інші гості.

Акторка Емілія Кларк. Фото: Reuters

Принцеса Беатріс із чоловіком. Фото: Reuters

Музикант Джаред Лєто. Фото: Reuters​

Модель Вінні Гарлоу. Фото: Reuters

Співачка Ріта Ора. Фото: Reuters

Акторка Кейт Вінслет. Фото: Reuters

Акторка та модель Джодді Тернер-Смітт. Фото: Reuters

Принцеса Євгенія. Фото: Reuters

Акторка Дженна Коулман. Фото: Reuters

Акторка Сієнна Міллер. Фото: Reuters

Вагітна другою дитиною Сієнна Міллер вибрала для вечора образ Schiaparelli з пишною спідницею, оголивши кругленький живток, а Кейт Вінслет звернулася до класики, одягнувши білий костюм. Члени королівської родини, принцеси Беатріс та Євгенія, обрали сукні Richard Quinn та Fendi.

Більшість гостей обрала вбрання у чорно-білі кольори. Модель Вінні Харлоу позувала в Zuhair Murad.

Раніше Кім Кардаш'ян у сяючій сукні затьмарила Ніколь Кідман та голлівудських дів на званій вечері.

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