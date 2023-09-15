Стильна Кейт Вінслет, яскрава принцеса та оголена акторка: яскраві виходи зірок на Vogue World Show
У Королівському театрі Друрі-Лейн відбувся другий щорічний захід Vogue World. Івент приурочений до відкриття Лондонського тижня моди, який відбудеться у столиці Великої Британії з 14 по 19 вересня.
Про це пише Daily Mail.
Зіркові красуні вразили яскравими образами
На червоній доріжці фешн-події зібралися відомі особистості: Сієнна Міллер, Кейт Вінслет, принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці, принцеса Євгенія, Джаред Лєто та інші гості.
Вагітна другою дитиною Сієнна Міллер вибрала для вечора образ Schiaparelli з пишною спідницею, оголивши кругленький живток, а Кейт Вінслет звернулася до класики, одягнувши білий костюм. Члени королівської родини, принцеси Беатріс та Євгенія, обрали сукні Richard Quinn та Fendi.
Більшість гостей обрала вбрання у чорно-білі кольори. Модель Вінні Харлоу позувала в Zuhair Murad.
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