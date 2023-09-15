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Стильна Кейт Вінслет, яскрава принцеса та оголена акторка: яскраві виходи зірок на Vogue World Show

15 вересня 2023 10:29
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Стильна Кейт Вінслет, яскрава принцеса та оголена акторка: яскраві виходи зірок на Vogue World Show
Акторка Сієна Міллер. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У Королівському театрі Друрі-Лейн відбувся другий щорічний захід Vogue World. Івент приурочений до відкриття Лондонського тижня моди, який відбудеться у столиці Великої Британії з 14 по 19 вересня.

Про це пише Daily Mail.

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На червоній доріжці фешн-події зібралися відомі особистості: Сієнна Міллер, Кейт Вінслет, принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці, принцеса Євгенія, Джаред Лєто та інші гості.

 

Акторка Емілія Кларк. Фото: Reuters
Акторка Емілія Кларк. Фото: Reuters

 

Принцеса Беатріс з чоловіком. Фото: Reuters
Принцеса Беатріс із чоловіком. Фото: Reuters

 

Музикант Джаред Лєто. Фото: Reuters​
Музикант Джаред Лєто. Фото: Reuters

 

Модель Вінні Гарлоу. Фото: Reuters
Модель Вінні Гарлоу. Фото: Reuters

 

Співачка Ріта Ора. Фото: Reuters
Співачка Ріта Ора. Фото: Reuters

 

Акторка Кейт Вінслет. Фото: Reuters
Акторка Кейт Вінслет. Фото: Reuters

 

Акторка та модель Джодді Фостер Смітт. Фото: Reuters
Акторка та модель Джодді Тернер-Смітт. Фото: Reuters

 

Принцеса Євгенія. Фото: Reuters
Принцеса Євгенія. Фото: Reuters

 

Акторка Дженна Колман. Фото: Reuters
Акторка Дженна Коулман. Фото: Reuters

 

Акторка Сієнна Міллер. Фото: Reuters
Акторка Сієнна Міллер. Фото: Reuters

Вагітна другою дитиною Сієнна Міллер вибрала для вечора образ Schiaparelli з пишною спідницею, оголивши кругленький живток, а Кейт Вінслет звернулася до класики, одягнувши білий костюм. Члени королівської родини, принцеси Беатріс та Євгенія, обрали сукні Richard Quinn та Fendi.

Більшість гостей обрала вбрання у чорно-білі кольори. Модель Вінні Харлоу позувала в Zuhair Murad.

Раніше Кім Кардаш'ян у сяючій сукні затьмарила Ніколь Кідман та голлівудських дів на званій вечері.

Нагадаємо, ми писали про найсміливіші образи гостей премії MTV Video Music Award 2023.

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