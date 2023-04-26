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"Как мне хорошо за границей": Кіркоров перелякався вигуків росіянина на вулиці

26 квітня 2023 21:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Как мне хорошо за границей": Кіркоров перелякався вигуків росіянина на вулиці
Російський співак Філіп Кіркоров. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Посеред вулиці у Санкт-Петербурзі росіянин налякав криками російського пропутінського співака Філіпа Кіркорова. Зірка країни-агресорки сказав, що за кордоном йому набагато краще.

Відповідне відео з'явилось у ТікТок.

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Деталі

На відео, яке опублікували у мережі, видно, що Кіркоров гуляє містом з журналістами. Раптово незнайомець накинувся на прокремлівського артиста, проте його відігнали охоронці Кіркорова.

Співак сказав, що за кордоном відчуває себе набагато краще, ніж в Росії.

"О боже мій. Так все життя. Як я добре себе почуваю за кордоном, коли тебе ніхто не впізнає і ти нікому не потрібен", — сказав Кіркоров.

Нагадаємо, нещодавно путініст Кіркоров обізвав Зеленського та розповів про їхню останню зустріч. 

Додамо, раніше ми писали, що путініст Філіп Кіркоров неочікувано  заявив, що готовий вирушити на передову.

Також ми розповідали, що Кіркорова спіймали на пікантних танцях з чоловіком.

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