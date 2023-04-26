"Как мне хорошо за границей": Киркоров испугался выкриков россиянина на улице

Российский певец Филипп Киркоров. Фото: росСМИ

Посреди улицы в Санкт-Петербурге россиянин испугал криками российского пропутинского певца Филиппа Киркорова. Звезда страны-агрессорки сказал, что за границей ему гораздо лучше.

Соответствующее видео появилось у ТикТок.

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На видео, опубликованном в сети, видно, что Киркоров гуляет по городу с журналистами. Внезапно незнакомец набросился на прокремлевского артиста, однако его отогнали охранники Киркорова.

Певец сказал, что за границей чувствует себя гораздо лучше, чем в России.

"О боже мой. Так всю жизнь. Как я хорошо себя чувствую за границей, когда тебя никто не узнает и ты никому не нужен", — сказал Киркоров.

Напомним, недавно путинист Киркоров обозвал Зеленского и рассказал об их последней встрече.

Добавим, ранее мы писали, что Филипп Киркоров неожиданно заявил, что готов отправиться на передовую.

Также мы рассказывали, что Киркоров был пойман на пикантных танцах с мужем.