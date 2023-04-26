Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Как мне хорошо за границей": Киркоров испугался выкриков россиянина на улице arrow

"Как мне хорошо за границей": Киркоров испугался выкриков россиянина на улице

26 апреля 2023 21:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Как мне хорошо за границей": Киркоров испугался выкриков россиянина на улице
Российский певец Филипп Киркоров. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Посреди улицы в Санкт-Петербурге россиянин испугал криками российского пропутинского певца Филиппа Киркорова. Звезда страны-агрессорки сказал, что за границей ему гораздо лучше.

Соответствующее видео появилось у ТикТок.

Читайте также:

Подробности

На видео, опубликованном в сети, видно, что Киркоров гуляет по городу с журналистами. Внезапно незнакомец набросился на прокремлевского артиста, однако его отогнали охранники Киркорова.

Певец сказал, что за границей чувствует себя гораздо лучше, чем в России.

"О боже мой. Так всю жизнь. Как я хорошо себя чувствую за границей, когда тебя никто не узнает и ты никому не нужен", — сказал Киркоров.

Напомним, недавно путинист Киркоров обозвал Зеленского и рассказал об их последней встрече.

Добавим, ранее мы писали, что Филипп Киркоров неожиданно заявил, что готов отправиться на передовую.

Также мы рассказывали, что Киркоров был пойман на пикантных танцах с мужем.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас