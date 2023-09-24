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KALUSH захейтили у соцмережах за кавер пісні Кузьми Скрябіна про Львів

24 вересня 2023 10:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
KALUSH захейтили у соцмережах за кавер пісні Кузьми Скрябіна про Львів
Автор проєкту KALUSH та фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні проєкт KALUSH презентував першу композицію з нового мініальбому, який вийде на початку листопада. В ньому можна буде почути легенд українського музики. Втім перший же трек розкритикували деякі користувачі соцмереж.

Вони залишили негативні коментарі під публікацією KALUSH в Instagram.

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Переможці пісенного конкурсу "Євробачення-2022" опублікували власну версію пісні "То є Львів" гурту "Скрябін". За словами автора проєкту KALUSH, Олега Псюка, йому захотілось надати нового дихання композиції.

"Щоб про неї не тільки всі згадали, а щоб вона була на слуху, як у старшого покоління, так і у нового. Дивіться, що з того вийшло та діліться враженнями в коментах", — написав Псюк.

Більшості шанувальників гурту сподобалась нова версія. Переважна кількість позитивних коментарів написані в YouTube. А ось в Instagram чимало користувачів соцмережі обурені, що більшу частину композиції лунає голос загиблого у ДТП 2015 року Кузьми Скрябіна, а самі KALUSH додали власний куплет.

  • Це — погано, дуже погано. Куплет KALUSH абсолютно ні про що (як і завжди)
  • У фітах з покійними артистами нічого поганого нема, але я не розумію, для чого чіпати стару завершену пісню, яка досі популярна, і дописувати свій куплет. От щоб що? Зробити хайп собі коханому?
  • Пісню про Львів вирішив переспівати виходець з Івано-Франківської області
  • Робити таке взагалі адекватно?
  • Хоча б святе не чіпали
  • Бідний Кузьма. Жив би, не знав де від сорому подітись.

Нагадаємо, раніше ми писали, що один з учасників гурту Kalush Orchestra запускає сольний проєкт. Також ми розповідали, як знаменитості відреагували на смерть мами Кузьми Скрябіна, Ольги Михайлівни.

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