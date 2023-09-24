KALUSH захейтили у соцмережах за кавер пісні Кузьми Скрябіна про Львів
Напередодні проєкт KALUSH презентував першу композицію з нового мініальбому, який вийде на початку листопада. В ньому можна буде почути легенд українського музики. Втім перший же трек розкритикували деякі користувачі соцмереж.
Вони залишили негативні коментарі під публікацією KALUSH в Instagram.
Хейт нової пісні KALUSH
Переможці пісенного конкурсу "Євробачення-2022" опублікували власну версію пісні "То є Львів" гурту "Скрябін". За словами автора проєкту KALUSH, Олега Псюка, йому захотілось надати нового дихання композиції.
"Щоб про неї не тільки всі згадали, а щоб вона була на слуху, як у старшого покоління, так і у нового. Дивіться, що з того вийшло та діліться враженнями в коментах", — написав Псюк.
Більшості шанувальників гурту сподобалась нова версія. Переважна кількість позитивних коментарів написані в YouTube. А ось в Instagram чимало користувачів соцмережі обурені, що більшу частину композиції лунає голос загиблого у ДТП 2015 року Кузьми Скрябіна, а самі KALUSH додали власний куплет.
- Це — погано, дуже погано. Куплет KALUSH абсолютно ні про що (як і завжди)
- У фітах з покійними артистами нічого поганого нема, але я не розумію, для чого чіпати стару завершену пісню, яка досі популярна, і дописувати свій куплет. От щоб що? Зробити хайп собі коханому?
- Пісню про Львів вирішив переспівати виходець з Івано-Франківської області
- Робити таке взагалі адекватно?
- Хоча б святе не чіпали
- Бідний Кузьма. Жив би, не знав де від сорому подітись.
Нагадаємо, раніше ми писали, що один з учасників гурту Kalush Orchestra запускає сольний проєкт. Також ми розповідали, як знаменитості відреагували на смерть мами Кузьми Скрябіна, Ольги Михайлівни.