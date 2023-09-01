Учасник гурту Kalush Orchestra запускає сольний проєкт

Співак Саша TAB. Фото: менеджмент співака.

Учасник гурту Kalush Orchestra Саша TAB вирішив розпочати сольну кар’єру. Першою роботою артиста став трек – "Злива" та кліп до нього.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співака.

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Ліричний бік артиста

Після закінчення проєкту "Сальто назад" Сашу не покидали думки про створення чогось подібного, з таким самим особливим вайбом, який створювався вподовж майже 11 років існування гурту. Творчі мрії трансформувалися у сольний проєкт під назвою TAB.

"Я назавжди залишуся шанувальником "старої фірми", яку мені хочеться продовжувати нести все життя та ділитись з вами. Дякую всім, хто чекав на мій реліз, як сольного артиста. Дякую кожному, хто відчуває так само та для кого це звучання теж має сенс. Одна любов, друзі!", — ділиться TAB.

Трек "Злива" — сильна емоційна робота, яка занурює слухачів в особистий світ артиста та показує його з зовсім іншої, ліричної сторони.

"Ця пісня про любов та підтримку, а також про почуття глибокої прихильності до іншої людини. Пісня розповідає про те, що зараз відбувається в моєму житті. Я хотів продемонструвати себе справжнього, як відкриту й романтичну людину", — коментує TAB свою першу сольну пісню.

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