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KALUSH захейтили в соцсетях за кавер песни Кузьмы Скрябина о Львове

24 сентября 2023 10:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
KALUSH захейтили в соцсетях за кавер песни Кузьмы Скрябина о Львове
Автор проекта KALUSH и фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне проект KALUSH представил первую композицию из нового мини-альбома, который выйдет в начале ноября. В нем можно будет услышать легенды украинской музыки. Впрочем, первый же трек раскритиковали некоторые пользователи соцсетей.

Они оставили отрицательные комментарии под публикацией KALUSH в Instagram.

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Хейт новой песни KALUSH

Победители песенного конкурса "Евровидение-2022" опубликовали собственную версию песни "То є Львів" группы "Скрябін". По словам автора проекта KALUSH, Олега Псюка, ему захотелось придать новое дыхание композиции.

"Чтобы о ней не только все вспомнили, а чтобы она была на слуху, как у старшего поколения, так и у нового. Смотрите, что из этого получилось и делитесь впечатлениями в комментариях", — написал Псюк.

Большинству поклонников понравилась новая версия. Подавляющее количество положительных комментариев написано в YouTube. А вот в Instagram немало пользователей соцсети возмущены, что большую часть композиции раздается голос погибшего в ДТП 2015 года Кузьмы Скрябина, а сами KALUSH добавили собственный куплет.

  • Это плохо, очень плохо. Куплет KALUSH совершенно ни о чем (как и всегда)
  • В фитах с покойными артистами ничего плохого нет, но я не понимаю, зачем трогать старую завершенную песню, до сих пор популярную, и дописывать свой куплет. Вот что бы что? Сделать хайп себе любимому?
  • Песню о Львове решил перепеть выходец из Ивано-Франковской области
  • Делать такое вообще адекватно?
  • Хотя бы святое не трогали
  • Бедный Кузьма. Жил бы, не знал где от стыда деваться.

Напомним, ранее мы писали, что один из участников группы Kalush Orchestra запускает сольный проект. Также мы рассказывали, как знаменитости отреагировали на смерть мамы Кузьмы Скрябина, Ольги Михайловны.

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