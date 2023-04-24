Камалія і Захур знову разом: пара продовжує проводити час одне з одним
Співачка Камалія, яка нещодавно з'явилася на публіці разом з чоловіком, мільярдером Мохаммадом Захуром, продовжує проводити час у родинному колі. Схоже, що розлучення пари відміняється.
Зірка опублікувала нове спільне фото в своєму Instagram. Камалія з Захуром та доньками відвідали кінний манеж.
Розлучення чи піар
Після заяви про розлучення співачка Камалія вже неодноразово з'являлася з чоловіком на публіці. Зірка публікує спільні фото в Instagram та виглядає дуже щасливою.
Шанувальники співачки відмовляються вірити в те, що казкова історія кохання Камалії та Захура добігла кінця. Пара прожила разом 20 років та вважалася однією з найміцніших в українському шоу-бізнесі.
Ходять чутки, що заява про розлучення могла бути піар-ходом, який має привернути увагу до нового шоу співачки. У будь-якому разі, подружжя продовжує проводити час разом.
"Як же швидко ростуть наші донечки, а так хочеться побути ще молодою мамою", — поділилася з шанувальниками Камалія.
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