Камалия и Захур снова вместе: пара продолжает проводить время друг с другом

Певица Камалия с мужем Мохаммадом Захуром. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Певица Камалия, недавно появившаяся на публике вместе с мужем, миллиардером Мохаммадом Захуром, продолжает проводить время в семейном кругу. Похоже, что развод пары отменяется.

Звезда опубликовала новое общее фото в своем Instagram. Камалия с Захуром и дочерьми посетили конный манеж.

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Развод или пиар

После заявления о разводе певица Камалия уже не раз появлялась с мужем на публике. Звезда публикует общие фото в Instagram и выглядит очень счастливой.

Поклонники певицы отказываются верить в то, что сказочная история любви Камалии и Захура подошла к концу. Пара прожила вместе 20 лет и считалась одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе.

Ходят слухи, что заявление о разводе могло быть пиар-ходом, который должен привлечь внимание к новому шоу певицы. В любом случае, супруги продолжают проводить время вместе.

"Как же быстро растут наши дочери, а так хочется побыть еще молодой мамой" , — поделилась с поклонниками Камалия.

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