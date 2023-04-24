Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Камалия и Захур снова вместе: пара продолжает проводить время друг с другом arrow

Камалия и Захур снова вместе: пара продолжает проводить время друг с другом

24 апреля 2023 14:22
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова
Камалия и Захур снова вместе: пара продолжает проводить время друг с другом
Певица Камалия с мужем Мохаммадом Захуром. Фото: Instagram/kamaliyaofficial
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова

Певица Камалия, недавно появившаяся на публике вместе с мужем, миллиардером Мохаммадом Захуром, продолжает проводить время в семейном кругу. Похоже, что развод пары отменяется.

Звезда опубликовала новое общее фото в своем Instagram. Камалия с Захуром и дочерьми посетили конный манеж.

Читайте также:

Развод или пиар

После заявления о разводе певица Камалия уже не раз появлялась с мужем на публике. Звезда публикует общие фото в Instagram и выглядит очень счастливой.

Поклонники певицы отказываются верить в то, что сказочная история любви Камалии и Захура подошла к концу. Пара прожила вместе 20 лет и считалась одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе.

Ходят слухи, что заявление о разводе могло быть пиар-ходом, который должен привлечь внимание к новому шоу певицы. В любом случае, супруги продолжают проводить время вместе.

"Как же быстро растут наши дочери, а так хочется побыть еще молодой мамой" , — поделилась с поклонниками Камалия.

Ранее мы писали о языковом эксперименте Евгения Клопотенко.

Продюсер Олега Винника сообщил о том, когда расскажет правду об артисте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Новость с видео

15:00 Склонял к интиму в обмен на карьеру: Потап изменял Насте Каменских с молодой красавицей?

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас