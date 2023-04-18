Камалія передумала розлучатися з чоловіком: пара знову з’явилася разом на публіці

Камалія і Мохаммад Захур. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Нещодавно співачка Камалія оголосила про те, що розлучається зі своїм чоловіком після 20 років шлюбу. Зірка заявила, що причиною стала старша донька мільярдера Мохаммада Захура, яка завжди відверто недолюблювала нову дружину батька.

Однак багато хто вважає, що Камалія могла прийняти таке радикальне рішення на емоціях, адже пару пов’язує не лише багаторічна історія кохання, але й двоє прекрасних доньок — Мірабелла і Арабелла.

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Відомо, що Великдень пара відсвяткувала разом, хоча Захур сповідує іншу релігію (він мусульманин). Тоді співачка стверджувала, що вони залишатимуться у дружніх стосунках заради дітей, але сьогодні вони знову з’явилися разом на премії YUNA-2023, але вже без доньок.

Співачка Камалія з чоловіком на премії YUNA-2023. Фото: менеджмент премії YUNA

Очевидно, що чоловік прийшов підтримати співачку, яка цього року стала спеціальною гостею оголошення нагород. Не секрет, що Захур завжди був поряд з дружиною у важливі моменти її життя. Схоже, що він і надалі буде допомагати Камалії не лише у сімейних справах, але і на творчому шляху.

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