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Зірковий шеф-кухар Клопотенко оголосив мовний експеримент: коли чекати на результати

24 квітня 2023 09:19
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірковий шеф-кухар Клопотенко оголосив мовний експеримент: коли чекати на результати
Шеф-кухар Євген Клопотенко. Фото: Instagram/klopotenko
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулого тижня зірковий шеф-кухар Євген Клопотенко оголосив про старт соціального експерименту. Для цього він навіть придбав спеціальний аксесуар. 

Відео з ним Клопотенко опублікував у своєму Instagram.

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Подробиці 

36-річний шеф-кухар купив спеціальний лічильник. За його допомогою упродовж тижня Клопотенко здійснить мовний експеримент. 

Лічильник, який придбав Клопотенко для мовного експерименту. Фото: Twitter/klopotenko_chef

"Слухайте, я хочу порахувати, скільки людей у спілкуванні зі мною переходять на українську, але в повсякденному житті продовжують говорити російською. Експеримент триватиме тиждень, тож чекайте на результати через 7 днів...  P.S. Давайте тільки пам‘ятати про любов і єдність українців", — повідомив Клопотенко. 

То ж вже цього тижня шеф-кухар підіб'є підсумки експерименту, який в коментарях підтримали більшість підписників Клопотенка. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Клопотенко зізнався, чим годують іноземних політиків та знаменитостей в Укрзалізниці. Також ми розповідали, що Євген Клопотенко приготував улюблену страву легендарного письменника Тараса Шевченка: рецепт борщу з карасями.

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