Камалия показала архивное фото и поздравила Захура с Днем отца
В третье воскресенье первого месяца лета в мире отмечают День отца. В этом году он пришелся на 18 июня. Знаменитости публикуют семейные архивные фотографии со своими детьми. Поздравила своего мужа, пакистанского миллиардера Моххамада Захура и певица Камалия.
Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.
Подробности
Несмотря на ошеломляющее заявление о разводе, Камалия и Захур продолжают вместе появляться на светских мероприятиях и отдыхать за границей и в Украине. Они вместе уже 20 лет. Звездная пара воспитывает дочерей близнецов — Арабеллу и Мирабеллу. Девочки сейчас живут с Захуром в Лондоне (Великобритания).
В День отца Камалия опубликовала архивное семейное фото с отдыха в Турции. Семья позирует в пиратских шляпах. А певица с бизнесменом держат в руках экзотических попугаев.
"Мечтаю, чтобы каждый украинский папа-герой как можно быстрее обнял своего ребенка. Захур, ты лучший в мире папа! Спасибо за все, что ты делаешь для наших девочек, и даже в это время часто бываешь для них и мамой, и папой", — написала Камалия.
Напомним, ранее мы писали, что Камалия получила спецнаграду премии YUNA. Также мы рассказывали, что принц Уильям показал трогательные фотографии со своими детьми.