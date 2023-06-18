Камалия показала архивное фото и поздравила Захура с Днем отца

Певица Камалия с мужем. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

В третье воскресенье первого месяца лета в мире отмечают День отца. В этом году он пришелся на 18 июня. Знаменитости публикуют семейные архивные фотографии со своими детьми. Поздравила своего мужа, пакистанского миллиардера Моххамада Захура и певица Камалия.

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

Читайте также:

Подробности

Несмотря на ошеломляющее заявление о разводе, Камалия и Захур продолжают вместе появляться на светских мероприятиях и отдыхать за границей и в Украине. Они вместе уже 20 лет. Звездная пара воспитывает дочерей близнецов — Арабеллу и Мирабеллу. Девочки сейчас живут с Захуром в Лондоне (Великобритания).

В День отца Камалия опубликовала архивное семейное фото с отдыха в Турции. Семья позирует в пиратских шляпах. А певица с бизнесменом держат в руках экзотических попугаев.

"Мечтаю, чтобы каждый украинский папа-герой как можно быстрее обнял своего ребенка. Захур, ты лучший в мире папа! Спасибо за все, что ты делаешь для наших девочек, и даже в это время часто бываешь для них и мамой, и папой", — написала Камалия.

Камалия с семьей. Скриншот: Instagram/kamaliyaofficial

Напомним, ранее мы писали, что Камалия получила спецнаграду премии YUNA. Также мы рассказывали, что принц Уильям показал трогательные фотографии со своими детьми.