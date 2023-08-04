Камалия показала фото скромного празднования дня рождения мужчины-миллиардера

Камалия показала фото скромного празднования дня рождения мужа-миллиардера
Певица Камалия продолжает делиться подробностями семейного праздника. Артистка показала, как дочери поздравляли их папу с 68-м днем рождения.
Фотографии Камалия опубликовала в своих социальных сетях.
Счастливая семья
Камалия на фото со дня рождения мужа Мохаммада Захура позирует вместе с их дочерьми. На фотографиях девочки обнимают отца, а Камалия держит букет.
"Еще несколько фото со дня рождения Захура", — прокомментировала снимки певица, ранее поделившаяся видео с вечеринки.
Во время празднования семья пела песню Захуру не только на английском, но и на украинском. Несмотря на статус миллиардера, гулянье прошло в тесном круге родных в ресторане.
Артистка и бизнесмен уже вместе 20 лет и воспитывают 9-летних дочерей Арабеллу и Мирабеллу. Девочки учатся в Лондоне.
Недавно Камалия заявила, что разводится с бизнесменом. Но, по всей видимости, пара сохранила брак, Камалия и Захур часто появляются на общих фото и светских событиях вместе.
Ранее певица Камалия отметила с мужем романтическую годовщину в бассейне.
Напомним, Камалия показала празднование дня рождения мужа в семейном кругу.