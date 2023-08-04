Камалия показала фото скромного празднования дня рождения мужчины-миллиардера

Певица Камалия с семьей. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Певица Камалия продолжает делиться подробностями семейного праздника. Артистка показала, как дочери поздравляли их папу с 68-м днем рождения.

Фотографии Камалия опубликовала в своих социальных сетях.

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Камалия на фото со дня рождения мужа Мохаммада Захура позирует вместе с их дочерьми. На фотографиях девочки обнимают отца, а Камалия держит букет.

Певица Камалия с семьей. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Муж Камалии с дочками. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Певица Камалия с супругом. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Певица Камалия с супругом. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Певица Камалия с семьей. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

"Еще несколько фото со дня рождения Захура", — прокомментировала снимки певица, ранее поделившаяся видео с вечеринки.

Во время празднования семья пела песню Захуру не только на английском, но и на украинском. Несмотря на статус миллиардера, гулянье прошло в тесном круге родных в ресторане.

Артистка и бизнесмен уже вместе 20 лет и воспитывают 9-летних дочерей Арабеллу и Мирабеллу. Девочки учатся в Лондоне.

Недавно Камалия заявила, что разводится с бизнесменом. Но, по всей видимости, пара сохранила брак, Камалия и Захур часто появляются на общих фото и светских событиях вместе.

Ранее певица Камалия отметила с мужем романтическую годовщину в бассейне.

Напомним, Камалия показала празднование дня рождения мужа в семейном кругу.