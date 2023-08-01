Найкращий батько та чоловік: Камалія ніжно привітала Захура з днем народження

Співачка Камалія з чоловіком Мохаммадом Захуром. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

На тлі чуток про розлучення співачка Камалія ніжно привітала чоловіка, мільярдера Мохаммада Захура з днем народження. Артистка відзначила не тільки особистісні якості коханого, а й його внесок у боротьбу України проти агресора.

Про це співачка написала у своїх соціальних мережах.

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Співачка Камалія вже багато років заміжня за пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Артистка ніжно привітала коханого зі святом.

Співачка Камалія з чоловіком Мохаммадом Захуром та доньками. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

"Сьогодні святкує свій 68-й день народження неймовірний Захур — людина, яку я цінувала найбільше за останні два десятиліття. Він люблячий чоловік, вірний друг, блискучий учитель, покровитель, наставник, інвестор, радник — список можна продовжувати та продовжувати. А коли народилися наші принцеси, я зрозуміла, він найкращий батько на світі. З того часу, як у лютому 2022 року почалася війна, Захур зарекомендував себе, як непохитний прихильник України, використовуючи свою велику мережу контактів по всьому світу, особливо в Пакистані, щоб допомагати Україні та її народу через наші благодійні організації, як усередині країни, так і за її межами. У цей особливий день я щиро бажаю Захуру міцного здоров'я, любові, подальших успіхів та юнацького духу, який він зберіг у своєму прекрасному віці. Наша любов до тебе, Захур, не знає меж", — прокоментувала Кмалія.

Артистка та бізнесмен вже разом 20 років і мають 9-річних доньок Арабеллу та Мірабеллу, які навчаються у Лондоні.

Нещодавно співачка заявила, що розлучається з бізнесменом. Але пара продовжує з'являтися на публіці разом, а нещодавно навіть знялась у спільному кліпі.

Раніше співачка Камалія відзначила із чоловіком романтичну річницю у басейні.

Нагадаємо, Камалія влаштувала з дорослими доньками дівич-вечір.