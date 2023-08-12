Камалія показала, як доньки насолоджуються канікулами

Співачка Камалія з доньками. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Співачка Камалія порадувала прихильників світлиною зі своїми доньками Арабеллою та Мірабеллою. Дівчата навчаються в Англії, але приїхали на канікули в Україну.

Світлину Камалія опублікувала в Instagram.

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На фото щаслива Камалія обіймає своїх усміхнених дочок. Дівчата з мамою позують у яскравій локації.

Співачка Камалія з доньками. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

"Трошки усмішок вам у стрічку", — прокоментувала фото Камалія.

Для прогулянки з дочками співачка одягла чорну довгу сукню з вирізом та розпустила волосся. Дівчата вдягнули короткі смугасті топи та шорти.

Після того, як Камалія завітала на випускний до своїх доньок у Лондоні, а згодом відпочила в Іспанії, зірка нарешті повернулася на Батьківщину.

Камалія раніше зробила заяву про розлучення із чоловіком Захуром. Попри це, пара, яка вже разом 20 років, продовжує удвох з’являтися на концертах, фестивалях та відпочинку. 9-річні доньки Камалії та її чоловіка Мохаммада Захура навчаються у Лондоні.

Раніше співачка Камалія відзначила із чоловіком романтичну річницю у басейні.

Нагадаємо, Камалія показала святкування дня народження чоловіка у сімейному колі.