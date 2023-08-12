Камалия показала, как дочери наслаждаются каникулами

Певица Камалия с дочерьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Певица Камалия порадовала поклонников фотографией со своими дочерьми Арабеллой и Мирабеллой. Девочки учатся в Англии, но приехали на каникулы в Украину.

Фотографию Камалия опубликовала в Instagram.

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На фото счастливая Камалия обнимает своих улыбающихся дочерей. Девочки с мамой позируют в яркой локации.

Певица Камалия с дочерьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

"Немножко улыбок вам в ленту", — прокомментировала фото Камалия.

Для прогулки с дочерьми певица надела черное длинное платье с вырезом и распустила волосы. Девушки надели короткие полосатые топы и шорты.

После того, как Камалия посетила выпускной своих дочерей в Лондоне, а впоследствии отдохнула в Испании, звезда наконец-то вернулась на Родину.

Камалия ранее сделала заявление о разводе с мужем Захуром. Несмотря на это, пара, которая вместе уже 20 лет, продолжает вдвоем появляться на концертах, фестивалях и отдыхе. 9-летние дочери Камалии и ее мужа Мохаммада Захура учатся в Лондоне.

Ранее певица Камалия отметила с мужем романтическую годовщину в бассейне.

Напомним, Камалия показала празднование дня рождения мужа в семейном кругу.