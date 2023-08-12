Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Камалия показала, как дочери наслаждаются каникулами arrow

Камалия показала, как дочери наслаждаются каникулами

12 августа 2023 13:38
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Камалия показала, как дочери наслаждаются каникулами
Певица Камалия с дочерьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Камалия порадовала поклонников фотографией со своими дочерьми Арабеллой и Мирабеллой. Девочки учатся в Англии, но приехали на каникулы в Украину.

Фотографию Камалия опубликовала в Instagram.

Читайте также:

Семейный выход

На фото счастливая Камалия обнимает своих улыбающихся дочерей. Девочки с мамой позируют в яркой локации.

 

Певица Камалия с дочерьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

"Немножко улыбок вам в ленту", — прокомментировала фото Камалия.

Для прогулки с дочерьми певица надела черное длинное платье с вырезом и распустила волосы. Девушки надели короткие полосатые топы и шорты.

После того, как Камалия посетила выпускной своих дочерей в Лондоне, а впоследствии отдохнула в Испании, звезда наконец-то вернулась на Родину.

Камалия ранее сделала заявление о разводе с мужем Захуром. Несмотря на это, пара, которая вместе уже 20 лет, продолжает вдвоем появляться на концертах, фестивалях и отдыхе. 9-летние дочери Камалии и ее мужа Мохаммада Захура учатся в Лондоне.

Ранее певица Камалия отметила с мужем романтическую годовщину в бассейне.

Напомним, Камалия показала празднование дня рождения мужа в семейном кругу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Таких мощных линий обороны противника история войн еще не видела", – Чернев

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз