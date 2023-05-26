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Камалия показала, как поддержала дочерей, живущих с мужем Захуром в Лондоне

26 мая 2023 09:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Камалия показала, как поддержала дочерей, живущих с мужем Захуром в Лондоне
Камалия и ее дочери. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно певица Камалия (KAMALIYA) ошеломила заявлением о разводе с мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Их дочери, девятилетние Арабелла и Мирабелла остались жить с отцом в Лондоне (Великобритания). Именно к ним после празднования дня рождения во Франции прилетела Камалия.

Соответствующую публикацию певица сделала в своем Instagram.

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Подробности

Несмотря на развод, Камалия и Захур продолжают проводить время вместе. После празднично-романтического уик-энда на Лазурном побережье в Каннах и дефиле на красной дорожке международного кинофестиваля, звездная пара вернулась в Лондон. А все, чтобы поддержать Арабеллу и Мирабеллу.

"Как же немного нужно детям для счастья. Это когда мама вместе с папой пришли поддержать их выступление на школьном концерте. Счастье есть", — призналась Камалия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Больше фото и видео с концерта дочерей в школе Камалия пообещала опубликовать позже. Именно из-за образования Арабелла и Мирабелла не возвращаются в Украину. Камалия и Захур решили, что девочки продолжат учиться в Киеве только тогда, когда школы начнут работать в офлайн режиме

"Онлайн обучение абсолютно не эффективно, дети должны посещать школу", — отметила накануне певица.

Напомним, ранее мы писали, что муж Камалии, с которым она разводится, устроил ей сюрприз в Каннах. Также мы рассказывали, как Камалия отмечала свое 46-летие.

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