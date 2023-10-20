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Камалія показала, як її діти реагують на повітряні тривоги

20 жовтня 2023 09:53
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Камалія показала, як її діти реагують на повітряні тривоги
Співачка Камалія. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Камалія показала тренування на іподромі зі своїми доньками Арабеллою та Мірабеллою. Щаслива мама насолоджується часом з дітьми, які повернулися на канікули з Великої Британії.

Про це Камалія сказала у своїх соціальних мережах.

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На кадрах, якими Камалія поділилася, вона позує на іподромі разом з дівчатами. Мама з дочками виглядають безтурботними, навіть, коли устолиці розпочалася повітряна тревога.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial)

"Вже майже місяць Київ не чув сирени повітряної тривоги. І ось позавчора знов почули. Але діти не злякалися і продовжили працювати. Українці незламний народ! Все буде Україна!", — підписала відео Камалія.

Арабелла та Мірабелла зараз навчаються у Великій Британії. Там вони перебувають разом з батьком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. За словами Камалії, коли в країні стане більш безпечно, то її доньки повернуться до навчання в Києві.

Раніше Камалія показала у соціальних мережах, що привезла до Києва своїх двох доньок, яких виховує у шлюбі з бізнесменом Мохаммадом Захуром.

Нагадаємо, Камалія привітала доньок-принцес з ювілеєм.

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