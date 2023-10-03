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"Важко в розлуці": Камалія показала фото з дочками, які поїхали за кордон

3 жовтня 2023 14:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Важко в розлуці": Камалія показала фото з дочками, які поїхали за кордон
Співачка Камалія з родиною. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Камалія замилувала щасливою світлиною зі своїми доньками Арабеллою та Мірабеллою. Зірка не приховує, що дуже сумує за дівчатами, які навчаються за кордоном.

Про це Камалія сказала у своїх соціальних мережах.

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На фото, яким Камалія поділилася, вона позує разом з дівчатами, сидячи на траві. Мама з дочками виглядають безтурботними та щасливими.

 

Співачка Камалія з дочками. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

"Як же я сумую за моїми дівчатками! Як же важко в розлуці", — прокоментувала світлину Камалія.

Арабелла та Мірабелла зараз навчаються у Великій Британії. Там вони перебувають разом з батьком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. За словами Камалії, коли в країні стане більш безпечно, то її доньки повернуться до навчання в Києві.

"Мріємо, щоб наші донечки виросли справжніми патріотками України! Любі наші дівчатка, будь ласка, знайдіть кожна свою мету і ніколи не зраджуйте їй", — побажала артистка дочкам цього року на їхній день народження.

На початку літа Камалія показала у соціальних мережах, що привезла до Києва своїх двох доньок, яких виховує у шлюбі з бізнесменом Мохаммадом Захуром.

Нагадаємо, Камалія привітала доньок-принцес з ювілеєм.

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