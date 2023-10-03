"Важко в розлуці": Камалія показала фото з дочками, які поїхали за кордон
Співачка Камалія замилувала щасливою світлиною зі своїми доньками Арабеллою та Мірабеллою. Зірка не приховує, що дуже сумує за дівчатами, які навчаються за кордоном.
Про це Камалія сказала у своїх соціальних мережах.
Щасливі миті з рідними
На фото, яким Камалія поділилася, вона позує разом з дівчатами, сидячи на траві. Мама з дочками виглядають безтурботними та щасливими.
"Як же я сумую за моїми дівчатками! Як же важко в розлуці", — прокоментувала світлину Камалія.
Арабелла та Мірабелла зараз навчаються у Великій Британії. Там вони перебувають разом з батьком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. За словами Камалії, коли в країні стане більш безпечно, то її доньки повернуться до навчання в Києві.
"Мріємо, щоб наші донечки виросли справжніми патріотками України! Любі наші дівчатка, будь ласка, знайдіть кожна свою мету і ніколи не зраджуйте їй", — побажала артистка дочкам цього року на їхній день народження.
На початку літа Камалія показала у соціальних мережах, що привезла до Києва своїх двох доньок, яких виховує у шлюбі з бізнесменом Мохаммадом Захуром.
Нагадаємо, Камалія привітала доньок-принцес з ювілеєм.