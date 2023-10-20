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Камалия показала, как ее дети реагируют на воздушные тревоги

20 октября 2023 09:53
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Камалия показала, как ее дети реагируют на воздушные тревоги
Певица Камалия. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Камалия показала тренировку на ипподроме со своими дочерьми Арабеллой и Мирабеллой. Счастливая мама наслаждается временем с детьми, вернувшимися на каникулы из Великобритании.

Об этом Камалия сказала в своих социальных сетях.

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На кадрах, которым Камалия поделилась, она позирует на ипподроме вместе с девочками. Мама с дочерьми выглядят беззаботными, даже когда в столице началась воздушная тревога.

 

"Уже почти месяц Киев не слышал сирены воздушной тревоги. И вот позавчера снова услышали. Но дети не испугались и продолжили работать. Украинцы несокрушимый народ! Все будет Украина!", — подписала видео Камалия.

Арабелла и Мирабелла сейчас учатся в Великобритании. Там они находятся вместе с отцом, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. По словам Камалии, когда в стране станет безопаснее, то ее дочери вернутся к обучению в Киеве.

Ранее Камалия показала в социальных сетях, что привезла в Киев своих двух дочерей, воспитываемых в браке с бизнесменом.

Напомним, Камалия поздравила дочерей-принцесс с юбилеем.

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