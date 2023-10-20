Камалия показала, как ее дети реагируют на воздушные тревоги
Певица Камалия показала тренировку на ипподроме со своими дочерьми Арабеллой и Мирабеллой. Счастливая мама наслаждается временем с детьми, вернувшимися на каникулы из Великобритании.
Об этом Камалия сказала в своих социальных сетях.
Дочери Камалии вернулись в Киев
На кадрах, которым Камалия поделилась, она позирует на ипподроме вместе с девочками. Мама с дочерьми выглядят беззаботными, даже когда в столице началась воздушная тревога.
"Уже почти месяц Киев не слышал сирены воздушной тревоги. И вот позавчера снова услышали. Но дети не испугались и продолжили работать. Украинцы несокрушимый народ! Все будет Украина!", — подписала видео Камалия.
Арабелла и Мирабелла сейчас учатся в Великобритании. Там они находятся вместе с отцом, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. По словам Камалии, когда в стране станет безопаснее, то ее дочери вернутся к обучению в Киеве.
Ранее Камалия показала в социальных сетях, что привезла в Киев своих двух дочерей, воспитываемых в браке с бизнесменом.
Напомним, Камалия поздравила дочерей-принцесс с юбилеем.
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