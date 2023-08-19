Камалія з дочками влаштувала казкову фотосесією у "країні чудес"

Співачка Камалія з дочками. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Співачка Камалія влаштувала яскраву фотосесію зі своїми доньками Арабеллою та Мірабеллою. Родина вирушила у казковий куточок, де і наробила атмосферних фото.

Світлинами Камалія поділилася в Instagram.

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Співачка Камалія активно проводить час зі своїми доньками. Зірка займається з ними кінним спортом, подорожує та не упускає можливості побалувати парком атракціонів. Цього разу Камалія з дітьми завітала до "казкової країни".

"Як же чудово знову опинитися в казці…З дівчатками в гостях у Аліси в країні Чудес", — підписала фото Камалія.

Співачка Камалія з дочками. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Співачка Камалія з дочками. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Співачка Камалія з дочками. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Співачка Камалія з дочками. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Співачка Камалія з дочками. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Співачка Камалія з дочками. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Для виходу з дочками співачка одягла блакитний сарафан, а дівчата теж обрали літнє вбрання. Підписники прокоментували світлини .заначивши, що Арабелла та Міраблла дуже підросли за літо.

Камалія на початку літа завітала на випускний до своїх доньок у Лондоні, а згодом відпочила з ними в Іспанії.

Камалія раніше зробила заяву про розлучення із чоловіком Захуром. Попри це, пара, яка вже разом 20 років, продовжує удвох з’являтися на концертах, фестивалях та відпочинку.

Раніше співачка Камалія відзначила із чоловіком романтичну річницю у басейні.

Нагадаємо, Камалія показала святкування дня народження чоловіка у сімейному колі.