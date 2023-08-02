Камалия показала празднование дня рождения мужчины в семейном кругу

Певица Камалия с мужем. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Певица Камалия отпраздновала день рождения мужа, миллиардера Мохаммада Захура. Артистка показала этот памятный день в кругу семьи.

Видео поздравления Камалия опубликовала в своих социальных сетях.

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Камалия на видео со дня рождения мужа поет песню ему вместе с их двумя дочерьми и мамой. Поздравление прозвучало не только на английском, но и на украинском. Камалия даже хотела ткнуть любимого лицом в торт. На видео Захур разрезает десерт вместе с дочерьми в модном ресторане.

"Дорогой наш папа, как же хорошо мы отпраздновали твой день рождения", — прокомментировала Камалия видео.

Артистка и бизнесмен уже вместе 20 лет и воспитывают 9-летних дочерей Арабеллу и Мирабеллу, которые учатся в Лондоне.

Недавно певица заявила, что расстается с бизнесменом. Но пара продолжает появляться на публике вместе, а недавно снялась в общем клипе.

Ранее певица Камалия отметила с мужем романтическую годовщину в бассейне.

Напомним, Камалия устроила со взрослыми дочерьми девичник.