Камалія влаштувала з дорослими доньками дівич-вечір
Співачка Камалія нещодавно завітала на випускний до своїх доньок у Лондоні. Тепер артистки разом з дорослими доньками вирушила до Іспанії на відпочинок.
Відповідним відео зірка поділилася у своєму Instagram.
Канікули у розпалі
Камалія, ще коли була у Лондон заінтригувала підписників новиною про те, що приїде разом з доньками Арабеллою та Мірабеллою до України. Та нове відео з соцмереж говорить про те, що артистка з дітьми проводить час у Іспанії, на Майорці.
"У нас дівич-вечір", — підписала відео з літньої тераси на відпочинку Камалія.
Також артистка поділилися фото без фільтрів.
Нещодавно Камалія замилувала світлиною з чоловіком, не дивлячись на новину про їхнє розлучення. Прихильники привітали подружжя з річницею, але відзначили, що тепер новина про їхнє розлучення виглядає як піар.
Камалія раніше зробила заяву про розлучення з чоловіком Захуром. Незважаючи на це, пара, яка вже разом 20 років, продовжує разом з’являтися на концертах, фестивалях та відпочинку. 9-річні доньки Камалії та її чоловіка Мохаммада Захура навчаються у Лондоні.
Раніше співачка Камалія відзначила з чоловіком романтичну річницю у басейні.
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