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Камалія влаштувала з дорослими доньками дівич-вечір

18 липня 2023 14:50
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Камалія влаштувала з дорослими доньками дівич-вечір
Співачка Камалія. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Камалія нещодавно завітала на випускний до своїх доньок у Лондоні. Тепер артистки разом з дорослими доньками вирушила до Іспанії на відпочинок.

Відповідним відео зірка поділилася у своєму Instagram.

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Камалія, ще коли була у Лондон заінтригувала підписників новиною про те, що приїде разом з доньками Арабеллою та Мірабеллою до України. Та нове відео з соцмереж говорить про те, що артистка з дітьми проводить час у Іспанії, на Майорці.

"У нас дівич-вечір", — підписала відео з літньої тераси на відпочинку Камалія.

Також артистка поділилися фото без фільтрів.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Нещодавно Камалія замилувала світлиною з чоловіком, не дивлячись на новину про їхнє розлучення. Прихильники привітали подружжя з річницею, але відзначили, що тепер новина про їхнє розлучення виглядає як піар.

Камалія раніше зробила заяву про розлучення з чоловіком Захуром. Незважаючи на це, пара, яка вже разом 20 років, продовжує разом з’являтися на концертах, фестивалях та відпочинку. 9-річні доньки Камалії та її чоловіка Мохаммада Захура навчаються у Лондоні.

Раніше співачка Камалія відзначила з чоловіком романтичну річницю у басейні.

Нагадаємо, дружина Максима Чмерковського зачарувала зворушливим відео з маленькими синами

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