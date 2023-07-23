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Камалия привезла дочерей в Украину

23 июля 2023 14:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Камалия привезла дочерей в Украину
Певица Камалия с семьей. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Камалия ранее анонсировала возвращение своих двух дочек в Украину. Теперь мама с детьми наконец-то встретилась дома.

Фотографией встречи Камалия поделилась в Instagram.

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После того, как Камалия посетила выпускной своих дочерей в Лондоне, а впоследствии отдохнула в Испании, звезда наконец-то вернулась на Родину. Так, Камалия на счастливом фото позирует вместе с дочками Арабеллой и Мирабеллой на фоне поезда на железной дороге.

 

Певица Камалия с дочками. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

"Папа пообещал, папа сделал! Как говорят у нас в Украине: добро пожаловать!" — прокомментировала фотографию певица

Камалия ранее сделала заявление о разводе с мужем Захуром. Несмотря на это, пара, которая уже вместе 20 лет, продолжает вместе появляться на концертах, фестивалях и отдыхе. 9-летние дочери Камалии и ее мужа Мохаммада Захура учатся в Лондоне.

Ранее певица Камалия отметила с мужем романтическую годовщину в бассейне.

Напомним, жена Максима Чмерковского очаровала трогательным видео с маленькими сыновьями.

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