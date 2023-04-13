Камалия разводится с миллиардером Захуром после 20 лет брака

Певица Камалия (KAMALIYA) с пакистанским миллиардером Захуром. Фото: google.com

Во время полномасштабной войны распались многие звездные пары. Теперь к ним присоединилась еще одна: певица Камалия (KAMALIYA) разводится с мужем, пакистанским миллиардером Захуром.

Об этом артистка сообщила в своих соцсетях.

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По словам Камалии, после недавнего интервью, в котором она намекнула на проблемы в браке, ее закидали звонками и смс. Представители СМИ и друзья хотели узнать, все ли хорошо у звездной пары.

Причиной беспокойства стала история о том, как Захур встал на сторону дочери от предыдущих отношений и не поддержал Камалию. Это произошло относительно недавно в Лондоне (Великобритания). Очевидно, неприятная ситуация и накопившиеся проблемы и стали причинами развода.

"Мы усердно работали над нашими проблемами в течение последнего года, и пришли к выводу, что хотя мы очень любим друг друга, мы останемся разделенными и больше не будем партнерами в браке. При этом мы остаемся партнерами в воспитании детей и стремимся вместе воспитывать и стать дорогими друзьями и преданными родителями наших любимых дочерей Арабеллы и Мирабеллы", — заявили Камалия.

За 20 лет супружеской жизни, уверяет певица, они на своем примере показали, насколько гармонична должна быть идеальная украинская семья.

"Уверяю вас, в будущем мы покажем украинцам, как идеальная семья должна продолжать жить в любви и согласии даже после распада", — написала Камалия.

Певица и бизнесмен попросили представителей СМИ уважать их личное пространство и частную жизнь и не беспокоить в это сложное время для звездной семьи.

Для подписчиков и поклонников Камалии эта новость стала словно гром среди ясного неба. Они пожелали певице и миллиардеру взаимопонимания и уважения друг к другу.

Реакция поклонников на развод Камалии с пакистанским миллиардером Захуром. Скриншот: Instagram/kamaliyaofficial

Отметим, что 11 июля этого года супруги отпраздновали бы 20-летие брака. Именно летом 2003 года звездная пара устроила грандиозную свадьбу.

Напомним, буквально на днях Камалия показала своих дочерей и мужа в новом клипе. Также мы рассказывали, что у Камалии диагностировали хроническое заболевание, влияющее на ее внешность.