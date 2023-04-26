Камалия рассказала, почему ее дочери остались с миллиардером Захуром, с которым певица разводится

Певица Камалия с дочерьми. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Недавно певица Камалия (KAMALIYA) ошеломила заявлением о разводе с мужем, пакистанским миллиардером Захуром. Вместе они были 20 лет. Две дочери артистки сейчас живут с Захуром.

Об этом певица сообщила в своем Instagram.

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Девятилетние Арабелла и Мирабелла вернулись с отцом в Лондон, где живут после начала полномасштабной войны. Сама же Камалия осталась с матерью в Украине. Артистка отметила, что уже скучает по дочерям.

Камалия сообщила подписчикам, когда близнецы смогут вернуться в Украину.

"Мы твердо решили с Захуром: если школы в Украине начнут работать оффлайн, мы не будем ждать окончания войны, а с сентября вернем девочек в Киев. Мы четко понимаем, что онлайн-обучение абсолютно не эффективно, дети должны посещать школу", — заявила певица.

Ранее Камалия призналась, что у нее диагностировали хроническое заболевание, влияющее на ее внешность. Также мы рассказывали, что Камалия вместе с экс-мужем стали гостями церемонии награждения Национальной музыкальной премии YUNA.