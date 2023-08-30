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Камалия рассказала итальянскому телевидению о своем дуэте с легендарным Тото Кутуньо

30 августа 2023 14:07
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Камалия рассказала итальянскому телевидению о своем дуэте с легендарным Тото Кутуньо
Певица Камалия. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Недавно ушел из жизни итальянский певец Тото Кутуньо. Певица Камалия спомнила в интервью итальянскому телевидению свой дуэт с Тото Кутуньо.

Видео, на котором делится подробностями встречи с легендарным певцом, артистка поделилась в своем Instagram

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Незабываемая встреча

Певица Камалия рассказала, как в 2007 году спела вместе с Тото Кутуньо. В ролике на итальянском телевидении Камалия появилась в желтом платье-вышиванке и на английском вспомнила свою встречу с музыкантом.

 

"Я имела невероятную честь спеть вместе с ним его прекрасную песню "Soli". В 2017 году я была на его киевском концерте. Встретив Маэстро за кулисами, была очень удивлена, что он меня запомнил. Его неожиданная смерть очень расстроила меня. Музыкальный мир действительно потерял незаменимый талант. Я буду вечно чтить память Тото Кутуньо, а его песни всегда будут занимать особое место в моем сердце", — говорит певица.

Артистка также представила свою песню Time out, которую в свое время предлагала создателям фильма "Барби" в качестве саундтрека.

Ранее Камалия показала фото скромного празднования дня рождения супруга-миллиардера.

Напомним, Камалия показала празднование дня рождения мужа в семейном кругу.

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