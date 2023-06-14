Камалія опинилася у лікарні

Співачка Камалія. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Співачка Камалія налякала шанувальників неочікуваною новиною. Зірка зізналася, що має проблеми зі здоров'ям.

Про це стало відомо в Instagram артистки.

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Співачка Камалія часто знімає фото та відео на прогулянці зі своїми доньками. Артистка зізналася, що нещодавно ця справа коштувала їй здоров'я.

"Не хотіла ділитись новинами, соромилась…у свої 46 впала з велосипеда, знімаючи відео на телефон. Думала, просто забилася, але біль нікуди не зник, а лише посилився. Можливий перелом ребра. Приїхала на МРТ і КТ", — говорить зірка.

Співачка Камалія в лікарні. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Цього тижня артистка планувала приїхати на українську музчичну премію, але тепер, за словами Камалії, вона сумнівається, чи зможе.

"А вже у пʼятницю премія YUNA, і для мене було дуже важливо і відповідально підготуватися до виступу. Тепер не знаю, як усе буде… Прошу вас, друзі, будьте обережні, особливо знімаючи відео", — радить Камалія.

Раніше найбагатша артистка країни Камалія здивувала своїх шанувальників новою сімейною фотографією. Популярна співачка показала себе в обіймах чоловіка Мохаммада Захура, з яким вона збиралася розлучитися.

Нагадаємо, Камалія записала для своїх шанувальників нове відео за своєю участю. Популярна артистка звернулася до всіх українців через те, як в українських дітей війна відібрала дитинство, та попросила їх звернути свою увагу на вплив війни на дітей.