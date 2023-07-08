Камалія зачарувала сімейною ідилією в Лондоні

Співачка Камалія та її чоловік Мохаммад Захур. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Співачка Камалія навідала доньок на навчанні. Артистка замилувала світлиною, на якій позує з усією родиною.

Фотографію Камалія запостила у своєму Instagram.

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Мамина гордість

Доньки Камалії та її чоловіка Мохаммада Захура навчаються у Лондоні. Співачка приїхала до 9-річної Мірабелли та Арабелли до Англії.

"А я поїхала обійняти, розцілували своїх дівчаток. Щаслива відчувати гордість за них на Батьківському дні в школі! Дівчатка дуже сумують за Україною і мріють хоч ненадовго приїхати, а тато пообіцяв дуже скоро виконати їх невеличку мрію", — підписала фото з рідними людьми артистка.

Співачка Камалія з родиною. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Камалія раніше зробила заяву про розлучення з чоловіком Захуром. Незважаючи на це, пара, яка вже разом 20 років, продовжує разом з’являтися на концертах, фестивалях та відпочинку.

Нагадаємо, співачка Камалія налякала шанувальників неочікуваною новиною. Зірка зізналася, що має проблеми зі здоров'ям.

Раніше найбагатша артистка країни Камалія здивувала своїх шанувальників новою сімейною фотографією. Популярна співачка показала себе в обіймах чоловіка Мохаммада Захура, з яким вона збиралася розлучитися.