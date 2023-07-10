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Приїдемо до України разом: Камалія поділилася радісною новиною з Лондона

10 липня 2023 13:13
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Приїдемо до України разом: Камалія поділилася радісною новиною з Лондона
Співачка Камалія з чоловіком. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Камалія у компанії доньок та чоловіка поділилася радісною новиною. Артистка завітала до Лондону на Батьківський День.

Сімейне відео Камалія запостила у своєму Instagram.

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Доньки Камалії та її чоловіка Мохаммада Захура навчаються у Лондоні. Співачка навідала 9-річну Мірабеллу та Арабеллу у Англії. Зірка української сцени позувала з рідними людьми на шкільному подвір'ї та розповіла, що скоро приїде з дітьми до України.

"Слава Україні! Привіт з Лондона. У нас останній день навчання і розпочнуться літні канікули. Приїдемо до України усі разом!", — розповіла у відео артистка.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Камалія раніше зробила заяву про розлучення з чоловіком Захуром. Незважаючи на це, пара, яка вже разом 20 років, продовжує разом з’являтися на концертах, фестивалях та відпочинку.

Нагадаємо, співачка Камалія налякала шанувальників неочікуваною новиною. Зірка зізналася, що має проблеми зі здоров'ям.

Раніше найбагатша артистка країни Камалія здивувала своїх шанувальників новою сімейною фотографією. Популярна співачка показала себе в обіймах чоловіка Мохаммада Захура, з яким вона збиралася розлучитися.

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