Камалия отметила с мужем романтическую годовщину в бассейне

Певица Камалия с мужем. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Судя по последним новостям в жизни певицы Камалии, ее поклонники могут выдыхать. Развод артистки под вопросом.

Об этом свидетельствует семейное фото, которое Камалия запостила в своем Instagram.

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Недавно Камалия с мужем побывали в Лондоне, где посетили двух дочерей. А теперь пара восхитила фотографией, свидетельствующей, что романтика в отношениях супругов присутствует, несмотря на новость об их разводе.

Певица Камалия с мужем. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

На фото, которым артистка поделилась в социальной сети, она позирует с мужем и детьми в бассейне. Звезда отметила, что сегодня в семье праздник.

"Отмечаем 20-летие нашей первой встречи с Захуром 11 июля 2003 года. Вместе с отличными результатами этой встречи", — подписала артистка снимок.

Поклонники поздравили супругов с годовщиной, но отметили, что теперь новость об их разводе выглядит как пиар.

Камалия ранее сделала заявление о разводе с мужем Захуром. Несмотря на это пара, которая уже вместе 20 лет, продолжает вместе появляться на концертах, фестивалях и отдыхе. 9-летние дочери Камалии и ее мужа Мохаммада Захура учатся в Лондоне.

Напомним, певица Камалия испугала поклонников неожиданной новостью. Звезда призналась, что испытывает проблемы со здоровьем.

Ранее певица Камалия посетила дочерей на учебе. Артистка восхитила фотографией, на которой позирует со всей семьей.