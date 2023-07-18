Камалия устроила со взрослыми дочерьми девичник

Певица Камалия. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Певица Камалия недавно посетила выпускной своих дочерей в Лондоне. Теперь артистка вместе со взрослыми дочками отправилась в Испанию на отдых.

Соответствующим видео звезда поделилась в своем Instagram.

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Камалия, еще когда была в Лондон, заинтриговала подписчиков новостью о том, что приедет вместе с дочками Арабеллой и Мирабеллой в Украину. Но новое видео из соцсетей говорит о том, что артистка с детьми проводит время в Испании, на Майорке.

"У нас девичник", — подписала видео с летней террасы на отдыхе Камалия.

Также артистка поделилась фотографией без фильтров.

Недавно Камалия умилила фотографией с мужем, несмотря на новость об их разводе. Поклонники поздравили супругов с годовщиной, но отметили, что теперь новость об их разводе выглядит как пиар.

Камалия ранее сделала заявление о разводе с мужем Захуром. Несмотря на это пара, которая уже вместе 20 лет, продолжает вместе появляться на концертах, фестивалях и отдыхе. 9-летние дочери Камалии и ее мужа Мохаммада Захура учатся в Лондоне.

Ранее певица Камалия отметила с мужем романтическую годовщину в бассейне.

Напомним, жена Максима Чмерковского очаровала трогательным видео с маленькими сыновьями.