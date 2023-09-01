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Камалія влаштувала запальні танці в бікіні на київському пляжі

1 вересня 2023 12:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Камалія влаштувала запальні танці в бікіні на київському пляжі
Співачка Камалія з родиною. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Камалія порадувала прихильників веселим відео з одного зі столичних пляжів. Зірка у компанії мами та доньок влаштувала запальні танці.

Відео з відпочинку артистка виклала у своєму Instagram.

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Співачка Камалія з мамою та дочками Арабеллою та Мірабеллю вирушила на київський пляж. Родина з танцями весело проводила час на березі озера. Співачка у чорному купальнику продемонструвала у всій красі жіночні форми.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Підписники засипали артистку компліментами та відзначили, що всі жінки в її родині справжні красуні та побажали гарного відпочинку. На початку літа Камалія показала у соціальних мережах, що привезла до Києва своїх двох доньок, яких виховує у шлюбі з бізнесменом Мохаммадом Захуром. Дівчата навчаються у Англії. Під час літніх канікул артистка намагається проводити багато часу з дітьми: подорожує на влаштовує імпровізовані фотосесії.

Раніше Камалія показала фото скромного святкування дня народження чоловіка-мільярдера.

Нагадаємо, Камалія показала святкування дня народження чоловіка у сімейному колі.

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