Камалія влаштувала запальні танці в бікіні на київському пляжі

Співачка Камалія з родиною. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Співачка Камалія порадувала прихильників веселим відео з одного зі столичних пляжів. Зірка у компанії мами та доньок влаштувала запальні танці.

Відео з відпочинку артистка виклала у своєму Instagram.

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Співачка Камалія з мамою та дочками Арабеллою та Мірабеллю вирушила на київський пляж. Родина з танцями весело проводила час на березі озера. Співачка у чорному купальнику продемонструвала у всій красі жіночні форми.

Підписники засипали артистку компліментами та відзначили, що всі жінки в її родині справжні красуні та побажали гарного відпочинку. На початку літа Камалія показала у соціальних мережах, що привезла до Києва своїх двох доньок, яких виховує у шлюбі з бізнесменом Мохаммадом Захуром. Дівчата навчаються у Англії. Під час літніх канікул артистка намагається проводити багато часу з дітьми: подорожує на влаштовує імпровізовані фотосесії.

Раніше Камалія показала фото скромного святкування дня народження чоловіка-мільярдера.

Нагадаємо, Камалія показала святкування дня народження чоловіка у сімейному колі.