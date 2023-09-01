Камалия устроила зажигательные танцы в бикини на киевском пляже

Певица Камалия с семьей. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Певица Камалия порадовала поклонников веселым видео с одного из столичных пляжей. Звезда в компании мамы и дочерей устроила зажигательные танцы.

Видео с отдыха артистка выложила в своем Instagram.

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Певица Камалия с мамой и дочерьми Арабеллой и Мирабеллей отправилась на киевский пляж. Семья с танцами весело проводила время на берегу озера. Певица в черном купальнике продемонстрировала во всей красе женственные формы.

Подписчики засыпали артистку комплиментами и отметили, что все женщины в ее семье настоящие красавицы и пожелали хорошего отдыха. В начале лета Камалия показала в социальных сетях, что привезла в Киев своих двух дочерей, которых воспитывает в браке с бизнесменом Мохаммадом Захуром. Девочки учатся в Англии. Во время летних каникул артистка пытается проводить много времени с детьми: путешествует на устраивает импровизированные фотосессии.

Ранее Камалия показала фото скромного празднования дня рождения супруга-миллиардера.

Напомним, Камалия показала празднование дня рождения мужа в семейном кругу.