Співак Alekseev зустрів день народження під час повітряної тривоги: відео

Співак Alekseev. Фото: Instagram/alekseev_officiel

Сьогодні, 18 травня, свій день народження святкує співак Alekseev (Микита Алєксєєв). Виконавцю хіта "Пьяное солнце" виповнилось 30 років. Артист зустрів день народження під час повітряної тривоги.

Відповідне відео Микита опублікував у своєму Instagram.

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Як вітали співака

Рано вранці Алєксєєв вийшов на подвір’я одного з київських ЖК. Співак живе в ньому разом зі своєю дівчиною, солісткою гурту "ВІА Гра", Уляною Синецькою. В цей час в столиці вже кілька годин була повітряна тривога. Несподівано, в небі пролунав звук, походження якого складно зрозуміти.

Це змусило артиста та його компанію покинути вулицю та переміститися в більш безпечну локацію.

У своїх сторіз Алєксєєв зазначив, що не буде дякувати сусідам (мав на увазі росіян) за такі привітання. Водночас зіркові колеги написали приємні побажання в коментарях.

"Хай наступний свій рік ти будеш бігти не від ракет, а до своєї заповітної мети", — побажав Микиті шоумен Слава Дьомін.

"Сьогодні ти вступив в доросле життя. Вітаю", — привітав Алєксєєва його продюсер, режисер Олег Боднарчук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в цей день святкує 46-річчя й співачка Камалія. Артистка відправилася до французького міста Канни з благодійною місією. Також ми розповідали, що напередодні свій 42-й день народження відсвяткувала телеведуча Лілія Ребрик.