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Камалия устроила зажигательные танцы с мужем в Каннах на свой день рождения

19 мая 2023 08:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Камалия устроила зажигательные танцы с мужем в Каннах на свой день рождения
Певица Камалия с мужем Захуром. Фото: Instagram/kamaliyaofficial
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Вчера, 18 мая, певица Камалия праздновала свой 46-й день рождения. Артистка отправилась во французский город Канны, где в компании украинцев и мужа Захура, с которым разводится, танцевала, веселилась и собирала деньги на благотворительном вечере украинской культуры.

Судя по сториз, которые Камалия опубликовала в своем Instagram, у нее прекрасные отношения с пакистанским миллиардером.

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Подробности

Гостями Ukrainian Fashion Film Festival, на котором выступала Камалия, стали сотни людей. Также на мероприятии выступал фронтмен группы "Воплі Відоплясова", Олег Скрипка, в то время как дизайнер Андре Тан делал селфи на Лазурном побережье и вел светские беседы.

Но внимание местной публики было приковано к Камалии и Захуру. Недавно звездная пара ошеломила заявлением, что после 20 лет совместной жизни они разводятся, но будут общаться ради дочерей.

Впрочем, на дне рождения Захур вышел на сцену с огромным букетом цветов и назвал Камалию любимой женщиной. Сама же певица, исполняя один из своих треков, устроила зажигательные танцы, во время которых пакистанский миллиардер обнимал пока еще жену за талию.

Камалия с мужем Захуром в Каннах. Фото: Instagram/kamaliyaofficial
Камалия с мужем Захуром в Каннах. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Звездная пара больше не комментирует свой развод. Впрочем, подобные появления заставляют некоторых подписчиков Камалии усомниться в искренности звездной пары.

Напомним, ранее мы писали, что Камалия отреагировала на слухи о тайной свадьбе в Пакистане. Также мы рассказывали, что певец Алексеев встретил день рождения во время воздушной тревоги.

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