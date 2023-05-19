Камалия устроила зажигательные танцы с мужем в Каннах на свой день рождения
Вчера, 18 мая, певица Камалия праздновала свой 46-й день рождения. Артистка отправилась во французский город Канны, где в компании украинцев и мужа Захура, с которым разводится, танцевала, веселилась и собирала деньги на благотворительном вечере украинской культуры.
Судя по сториз, которые Камалия опубликовала в своем Instagram, у нее прекрасные отношения с пакистанским миллиардером.
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Гостями Ukrainian Fashion Film Festival, на котором выступала Камалия, стали сотни людей. Также на мероприятии выступал фронтмен группы "Воплі Відоплясова", Олег Скрипка, в то время как дизайнер Андре Тан делал селфи на Лазурном побережье и вел светские беседы.
Но внимание местной публики было приковано к Камалии и Захуру. Недавно звездная пара ошеломила заявлением, что после 20 лет совместной жизни они разводятся, но будут общаться ради дочерей.
Впрочем, на дне рождения Захур вышел на сцену с огромным букетом цветов и назвал Камалию любимой женщиной. Сама же певица, исполняя один из своих треков, устроила зажигательные танцы, во время которых пакистанский миллиардер обнимал пока еще жену за талию.
Звездная пара больше не комментирует свой развод. Впрочем, подобные появления заставляют некоторых подписчиков Камалии усомниться в искренности звездной пары.
Напомним, ранее мы писали, что Камалия отреагировала на слухи о тайной свадьбе в Пакистане. Также мы рассказывали, что певец Алексеев встретил день рождения во время воздушной тревоги.