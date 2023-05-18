Камалії виповнилось 46: де святкуватиме свій день народження співачка

Співачка Камалія (KAMALIYA). Фото: менеджмент артистки

Сьогодні, 18 травня, співачка Камалія святкує свій 46-й день народження. Артистка відклала пишне святкування та відправилася до французького міста Канни з благодійною місією.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співачки.

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Подробиці

Камалія представить музичну програму на Каннському міжнародному кінофестивалі, який зараз проходить на Лазурному узбережжі. Саме там в рамках культової світової події відбудеться благодійний вечір української культури — Ukrainian Fashion Film Festival.

Команда UFFF має за мету детальніше познайомити європейську артспільноту з душею України через її культуру, моду, кіно, мистецтво та кухню.

"Я дуже рада, що саме у свій день народження маю честь бути присутньою на урочистій щорічній події — Каннському кінофестивалі! Цього року тут відбудеться мій виступ та благодійний аукціон на підтримку проєкту постачання евакуаційних машин для поранених на передову", — прокоментувала плани на день народження Камалія.

Співачка Камалія (KAMALIYA). Фото: менеджмент артистки

Під час заходу в Каннах відбудуться презентація фільмів від Держкіно, показ колекцій українських дизайнерів, частування традиційними стравами в сучасній інтерпретації, арткорнер з роботами українських ремісників та митців, а також музичні виступи артистів. Ведучим UFFF стане шоумен, коментатор "Євробачення", Тімур Мірошниченко.

Афіша Ukrainian Fashion Film Festival. Фото: менеджмент Камалії

Нагадаємо, раніше ми писали, що Камалія відреагувала на чутки про таємне весілля у Пакистані. Також ми розповідали, що на тлі розлучення Камалія з чоловіком удвох вирушили у закордонну поїздку.