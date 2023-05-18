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Камалії виповнилось 46: де святкуватиме свій день народження співачка

18 травня 2023 09:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Камалії виповнилось 46: де святкуватиме свій день народження співачка
Співачка Камалія (KAMALIYA). Фото: менеджмент артистки
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 18 травня, співачка Камалія святкує свій 46-й день народження. Артистка відклала пишне святкування та відправилася до французького міста Канни з благодійною місією. 

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співачки.

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Подробиці

Камалія представить  музичну програму на Каннському міжнародному кінофестивалі, який зараз проходить на Лазурному узбережжі. Саме там в рамках культової світової події відбудеться благодійний вечір української культури — Ukrainian Fashion Film Festival.

Команда UFFF має за мету детальніше познайомити європейську артспільноту з душею України через її культуру, моду, кіно, мистецтво та кухню. 

"Я дуже рада, що саме у свій день народження маю честь бути присутньою на урочистій щорічній події — Каннському кінофестивалі! Цього року тут відбудеться мій виступ та благодійний аукціон на підтримку проєкту постачання евакуаційних машин для поранених на передову", — прокоментувала плани на день народження Камалія.

Співачка Камалія (KAMALIYA). Фото: менеджмент артистки

Під час заходу в Каннах відбудуться  презентація фільмів від Держкіно, показ колекцій українських  дизайнерів,  частування традиційними стравами в сучасній інтерпретації, арткорнер з роботами українських ремісників та митців, а також музичні виступи артистів. Ведучим UFFF стане шоумен, коментатор "Євробачення", Тімур Мірошниченко.

Афіша Ukrainian Fashion Film Festival. Фото: менеджмент Камалії

Нагадаємо, раніше ми писали, що  Камалія відреагувала на чутки про таємне весілля у Пакистані. Також ми розповідали, що на тлі розлучення Камалія з чоловіком удвох вирушили у закордонну поїздку.

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