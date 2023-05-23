Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Після скандалу з Павліком його дружина голодувала п'ять днів arrow

Після скандалу з Павліком його дружина голодувала п'ять днів

23 травня 2023 07:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Після скандалу з Павліком його дружина голодувала п'ять днів
Співак Віктор Павлік з дружиною, блогеркою Катериною Репяховою. Фото: Instagram/repyahovakate
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно блогерка Катерина Реп’яхова опублікувала відео, через яке в її чоловіка, співака Віктора Павліка виникли проблеми з поліцією та військовими. Після публічного розголосу та скандалу молода жінка голодувала майже тиждень. 

Про це блогерка повідомила у своїх соцмережах. 

Читайте також:

Голодування дружини Павліка

28-річна блогерка розповіла підписникам, що вона п’ять днів взагалі не могла нічого їсти. Катерина ледь не довела себе до знепритомнення на вулиці. 

"Не їм нічого зовсім. До такої міри, що вже не можу підійняти Мішу (син зіркової пари. — Ред.) у 15 кг. Сьогодні мене скрутило прямо на вулиці, не могла встати з асфальту. Тому їла через силу", — повідомила в сторіз Репяхова. 

Блогерка змусила себе з'їсти суп та варений рис. Втім, дружина Павліка зізналась, що вона не знає, як їй повернути апетит. 

Дружина Віктора Павліка вечеряє рисом. Фото: Instagram/repyahovakate

Скандал з Павліком 

Катерина Репяхова похизувалась у соцмережах, що в артиста є спецперепустка. Ба більше — вона її показала в Instastories. У відео блогерка казала, що так швидко і безперешкодно їдуть зачиненим київським  мостом, бо мають "чарівний папірець". І це начебто романтичний подарунок для неї від Павліка.

До речі, під час керування автівкою співак не був пристебнутий ременями безпеки. Все це обурило українців. Згодом поліція Києва вилучила в Павліка спецперепустку для перевірки. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Берліні (Німеччина) скасували концерт Віктора Павліка через скандал зі спецперепусткою. Також ми розповідали, чи є в однорічного сина Репяхової та Павліка проблеми зі слухом.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

23:20Пілот Karaya розповів, чому в РФ сталося масове падіння авіації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB