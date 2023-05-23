Після скандалу з Павліком його дружина голодувала п'ять днів

Співак Віктор Павлік з дружиною, блогеркою Катериною Репяховою. Фото: Instagram/repyahovakate

Нещодавно блогерка Катерина Реп’яхова опублікувала відео, через яке в її чоловіка, співака Віктора Павліка виникли проблеми з поліцією та військовими. Після публічного розголосу та скандалу молода жінка голодувала майже тиждень.

Про це блогерка повідомила у своїх соцмережах.

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Голодування дружини Павліка

28-річна блогерка розповіла підписникам, що вона п’ять днів взагалі не могла нічого їсти. Катерина ледь не довела себе до знепритомнення на вулиці.

"Не їм нічого зовсім. До такої міри, що вже не можу підійняти Мішу (син зіркової пари. — Ред.) у 15 кг. Сьогодні мене скрутило прямо на вулиці, не могла встати з асфальту. Тому їла через силу", — повідомила в сторіз Репяхова.

Блогерка змусила себе з'їсти суп та варений рис. Втім, дружина Павліка зізналась, що вона не знає, як їй повернути апетит.

Дружина Віктора Павліка вечеряє рисом. Фото: Instagram/repyahovakate

Скандал з Павліком

Катерина Репяхова похизувалась у соцмережах, що в артиста є спецперепустка. Ба більше — вона її показала в Instastories. У відео блогерка казала, що так швидко і безперешкодно їдуть зачиненим київським мостом, бо мають "чарівний папірець". І це начебто романтичний подарунок для неї від Павліка.

До речі, під час керування автівкою співак не був пристебнутий ременями безпеки. Все це обурило українців. Згодом поліція Києва вилучила в Павліка спецперепустку для перевірки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Берліні (Німеччина) скасували концерт Віктора Павліка через скандал зі спецперепусткою. Також ми розповідали, чи є в однорічного сина Репяхової та Павліка проблеми зі слухом.