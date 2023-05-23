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Камалия с мужем, с которым она разводится, вышли вместе на дорожку в Каннах

23 мая 2023 07:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Камалия с мужем, с которым она разводится, вышли вместе на дорожку в Каннах
Певица Камалия с мужем Захуром. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне во французском городе Канны, где сейчас проходит известный международный кинофестиваль, певица Камалия отпраздновала свой 46-й день рождения. Сюрприз для нее устроил пока еще муж артистки, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур. Также вместе с ним Камалия появилась на красной дорожке кинофестиваля.

Певица опубликовала общую фотографию в своих соцсетях.

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На красной дорожке Каннского международного кинофестиваля певица и миллиардер появились в одежде в цветах украинского флага. Камалия позировала перед фотографами в платье от бренда Adamaris.

"Мы вместе с Захуром представляем Украину во всей ее красоте на Каннском международном кинофестивале", — лаконично подписала фотографию певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Реакция подписчиков

Большинство поклонников звездной пары отметили патриотические образы Камалии и Захура. Певица и ее пока еще муж получили немало комплиментов. Впрочем, в последнее время после объявления о разводе пара стала чаще появляться вместе. А на фото с Канн Захур вообще держит руку на талии жены. Это удивляет некоторых подписчиков Камалии.

  • Так все же "вместе с Захуром"? Так зачем было распускать эту ложь о разводе? Чтобы попиариться?
  • Неважно где вы. Главное, что вы вместе. Девушки, расходимся, Захур уже не свободен
  • То расстаемся, то миримся. Зачем мусор из дома выносить?

Напомним, ранее мы писали, что экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская обручилась с бойфрендом: певица готовится к третьей свадьбе. Также мы рассказывали, что после скандала с Виктором Павликом, его жена голодала пять дней.

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